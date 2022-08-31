Минниханов: Переход на «зеленые» технологии должен учитывать интересы бизнеса и общества

Татарстан будет следовать по пути декарбонизации экономики, но при этом переход на новые технологии должен учитывать интересы как бизнеса, так и общества в целом. Такое мнение высказал Президент РТ Рустам Минниханов в своем выступлении на пленарной сессии Татарстанского нефтегазохимического форума.

«Экологически чистая и безопасная окружающая среда — это основа благосостояния общества. Вопросы промышленной безопасности, использование „зеленых” технологий всегда будут актуальны. Указ Президента России Владимира Путина о сокращении выбросов парниковых газов полностью соответствует естественному запросу общества на базовые блага: чистый воздух, питьевую воду, леса и поля», — сказал Минниханов.

Президент Татарстана подчеркнул, что экология не имеет национальных границ, а бережное отношение к окружающей среде — это ответственность каждого гражданина. Это путь, для которого необходима консолидация усилий государства и бизнес-сообщества.

«В современном мире все процессы так или иначе связаны с использованием углеводородов. Доступные энергоресурсы — базовые и необходимые условия конкурентоспособности национальных экономик. Углеводороды — это не только топливо и энергия, но еще и ценнейшее сырье для нефтехимии. Стало крылатым высказывание Дмитрия Менделеева о том, что сжигать нефть и газ в топке — это всё равно, что растапливать печь ассигнациями», — напомнил руководитель республики.

В своем докладе Минниханов отметил, что нефтегазохимический комплекс — основа экономики Татарстана. Он занимает примерно 63% общего объема промышленного производства. По итогам прошлого года на территории республики было добыто 34,5 млн тонн нефти. Это около 6,5% от всего объема российской нефтедобычи. При этом в республике продолжается организация крупных промышленных производств.

«Татарстан как центр компетенций в области нефтедобычи и нефтепереработки нефтяного сырья уделяет большое внимание повышению экологической безопасности производств с сокращением выбросов парниковых газов. Мы продолжим внедрение информационных технологий, которые обеспечивают расширение сети мониторинга выбросов загрязняющих веществ, прогнозирование и предупреждение аварий, снижение углеродного следа производств. Решение экологических проблем промышленности — наша общая важнейшая задача. При этом стимулирование перехода на „зеленые” технологии должно быть взвешенным и учитывать интересы бизнеса и общества. Поддержка должна иметь комплексный характер на основе критерия всеобщего блага», — обратил внимание Минниханов.

В международном выставочном центре «Казань Экспо» сегодня открылся Татарстанский нефтегазохимический форум — 2022. В церемонии открытия приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль бен Мухаммед аль-Мазруи, министр нефти и экологии Королевства Бахрейн Мохаммед бен Мубарак бен Даина, помощник руководителя Администрации Президента РФ Анатолий Яновский, президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль и другие высокие гости.