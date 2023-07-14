Минниханов: Переработка и нефтехимия обеспечат конкурентоспособность РТ на годы вперед

Фото: rais.tatarstan.ru

Нефтяная промышленность составляет основу экономики Татарстана. Добыча, переработка и применение новых технологий обеспечат конкурентоспособность республики и в будущем. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов на открытии нефтяного саммита в Альметьевске.

Он подчеркнул, что республика постепенно трансформирует нефтяную промышленность в нефтеперерабатывающую. Сейчас на ее территории уже перерабатывается большая часть добытого сырья — 22 млн тонн из 36 млн. Развиваются шинные производства, нефтехимия и биотехнические направления.

«Сегодня в мире происходят большие преобразования. Какие виды энергии будут востребованы в будущем, как будет строиться рынок, есть разные суждения. Но, я уверен, что имея такую переработку и нефтехимию, внедряя новые технологии и материалы, мы и впредь будем конкурентными», — заметил руководитель республики.

В этом году саммит проводится под эгидой 80-летия промышленной нефтедобычи в Татарстане и 75-летия открытия Ромашкинского месторождения. На пленарной сессии саммита главной темой стали вопросы развития отечественного топливно-энергетического комплекса в перспективе до 2050 года, в том числе декарбонизация и ESG-повестка.

Перед церемонией открытия Рустам Минниханов посетил отраслевую выставку и оценил достижения и технологии представителей промышленного кластера Татарстана и Пермского края.