Минниханов передал районам Татарстана 69 единиц коммунальной техники

Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил главам 41 района республики ключи от новой коммунальной техники. Всего в муниципалитеты будет направлено 69 машин, они получат ее в 2022 году, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Новые машины предназначены для содержания улично-дорожной сети: 16 погрузочно-уборочных машин с навесным оборудованием ПУМ МТЗ 82.1, три мини-погрузчика AMT 1000, 33 фронтальных погрузчика «Амкодор» 333В, 17 автогрейдеров ГС 14.02. Все машины оснащены системой ГЛОНАСС.

Рустам Минниханов отметил, что такие мероприятия в канун Нового года — «когда делается что-то полезное и хорошее» — уже стали для республики доброй традицией.

«И 69 единиц техники отправится в районы. Для наших муниципалитетов праздник Новый год — это всегда двойная нагрузка, так как надо обеспечить чистые дороги, бесперебойное снабжение домов теплом, газом. И новая коммунальная техника уже в этот Новый год будет выполнять свои задачи», — заметил он.

Руководитель Татарстана напомнил, что для районов предназначены еще 86 единиц техники, которые они получат уже в ближайшее время.

«Мы завершаем год с неплохими показателями — экономическими и инвестиционными. Среди задач следующего года — участие во всех национальных проектах, реализация уже начатых масштабных проектов», — рассказал участникам мероприятия Президент республики.

Он добавил, что достойное завершение года — это во многом заслуга глав районов и руководства сельских поселений республики. «Главное, что в условиях пандемии мы сумели обеспечить нормальную жизнедеятельность республики», — заключил Президент.

В общей сложности в 2021 году на закупку техники было направлено 1,1 млрд рублей. Это позволило приобрести 155 машин, часть из которых будет передана муниципальным образованиям.