Минниханов передал работникам сельхозуправлений Татарстана 43 автомобиля

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии вручения автомобилей работникам районных управлений сельского хозяйства и продовольствия, которая прошла в «Казань Экспо». Всего им передали 43 машины. Церемония прошла в рамках итоговой коллегии Минсельхозпрода РТ.

«Сельское хозяйство – нелегкий и очень важный труд. Этой работой нужно заниматься круглые сутки 365 дней в году: развитие растениеводства, животноводства, ряд других задач. И оперативность служб управлений сельского хозяйства районов – необходимый элемент в нашей качественной работе», – подчеркнул Минниханов.

По итогам прошлого года республиканские аграрии добились больших результатов, республика сегодня является одним из ведущих субъектов страны, подчеркнул Раис РТ. Он поблагодарил работников АПК за труд и пожелал им дальнейших успехов, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Фото: пресс-служба Раиса РТ