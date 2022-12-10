Минниханов передал привет городу-финалисту конкурса на звание молодежной столицы России

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал послание Нижнему Новгороду – городу, который вышел в финал конкурса на звание молодежной столицы России.

«Из молодежной столицы ОИС – Казани, передаем привет Нижнему Новгороду, вышедшему в финал конкурса на звание молодежной столицы России! Успехов, соседи!», – написал руководитель республики в своем телеграм-канале, сопроводив подпись эмодзи с изображением российского флага.

Фото: телеграм-канал Рустама Минниханова

Ранее стало известно, что Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) подвело итоги этапа экспертной оценки и сформировало шорт-лист конкурса «Молодежная столица России». По результатам работы жюри финалистами стали 7 городов: Владивосток, Калининград, Красноярск, Нижний Новгород, Новый Уренгой, Мурманск и Тула.

Напомним, в прошлом году Казани был присвоен статус Молодежной столицы Организации исламского сотрудничества – 2022. Такое решение было принято на заседании правления молодежного форума ОИС. В разные годы высокого статуса удостаивались такие города, как Стамбул (Турция), Шираз (Иран), Путраджая (Малайзия), Фес (Марокко), Доха (Катар) и другие.