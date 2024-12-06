Минниханов передал медаль «Золотая Звезда» семье погибшего на СВО подполковника Копунова

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с семьей полполковника Алексея Копунова, который погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

За проявленные мужество и героизм военнослужащий посмертно удостоен звания Героя России. Во время встречи в Доме Правительства РТ Рустам Минниханов передал матери, вдове и сыну Алексея Копунова медаль «Золотая Звезда».

Рустам Минниханов отметил храбрость и отвагу татарстанца, назвал его грамотным офицером, чья самоотверженность и решительность позволила выполнить поставленные боевые задачи и сохранить жизни личного состава.

«Мы гордимся и восхищаемся Алексеем Викторовичем. Он является примером честного служения Отечеству», — заявил Раис РТ.

На сегодня звание Героя Российской Федерации получили 14 жителей Татарстана — участников специальной военной операции.

Видео: пресс-служба Раиса РТ

Алексей Викторович Копунов родился 21 октября 1980 года. Был выпускником Казанского высшего танкового командного училища, проходил военную службу по контракту на офицерских должностях. Награжден медалью «За воинскую доблесть II степени».

На СВО попал после мобилизации осенью 2022 года. Принимал участие в оборонительных действиях на авдеевском направлении.

21 марта 2024 года, управляя вверенным подразделением, отражал контратаки противника в районе северной окраины населенного пункта Бердычи. В ходе боя эвакуировал троих раненных военнослужащих. Когда он оказывал бойцам первую медицинскую помощь, противник применил кассетные боеприпасы. Командир прикрыл собой раненого товарища, однако сам получил ранение. Несмотря на это, он отказался от эвакуации и продолжил командовать личным составом, препятствуя прорыву обороны.

После очередного применения противником кассетного боеприпаса получил ранения, несовместимые с жизнью. Похоронен на Арском кладбище Казани.