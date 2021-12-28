Минниханов перечислил достижения РТ на церемонии награждения конкурса «Руководитель года»

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии награждения лауреатов республиканского общественного конкурса «Руководитель года — 2021». В своей речи он перечислил достижения региона, достигнутые в завершающемся году.

Событие состоялось в казанском ГТРК «Корстон». Среди его участников были Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин и Премьер-министр РТ Алексей Песошин. В зале также присутствовали депутаты Государственной Думы и Совета Федерации ФС РФ от Татарстана, члены Правительства РТ, руководители республиканских министерств и ведомств, территориальных управлений федеральных органов, дипломатических представительств в Казани, руководители предприятий, в том числе малого и среднего бизнеса, главы объединений работодателей, профсоюзов и других общественных организаций, представители СМИ, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Собравшимся показали фильм, посвященный прошедшим в республике событиям и основным экономическим итогам года.

Рустам Минниханов обратился к собравшимся с приветственным словом. Он кратко подвел итоги 2021 года и обозначил основные задачи на 2022 год, а также сказал о вкладе руководителей предприятий и организаций в решение стоящих перед республикой задач.

«Накануне Нового года мы традиционно встречаемся с руководителями ведущих предприятий республики и крупных республиканских организаций, представителями власти и общественности, подводим итоги конкурса „Руководитель года“. Это хорошая возможность поблагодарить трудовые коллективы и их руководителей за вклад в экономику Татарстана», — подчеркнул Президент РТ, заметив, что конкурс проводится уже в 21-й раз.

«Уходящий год был непростым для нас из-за пандемии [коронавируса]. Основной нашей задачей остается сохранение здоровья и благополучия наших граждан», — отметил Минниханов. Он поблагодарил врачей и медперсонал за самоотверженный труд, глав предприятий и организаций — за обеспечение санитарных мер и помощь в организации вакцинирования, а также попросил собравшихся поаплодировать присутствующим в зале главврачам.

По словам Президента РТ, несмотря на все сложности, в Татарстане удалось обеспечить рост по ключевым показателям. Он также поблагодарил руководство страны и лично Президента РФ Владимира Путина за «своевременные и масштабные меры поддержки» граждан и экономики.

«Стабильное развитие и рост экономических показателей прежде всего обеспечивается благодаря нашим ведущим отраслям — нефтегазохимическому комплексу, машиностроению, энергетике, строительству. В том числе за счет реализации инвестиционных программ крупнейших предприятий эффективного развития ТОСЭР, ОЭЗ „Алабуга“ и „Иннополис“, индустриальных парков и промышленных площадок», — констатировал руководитель республики.

Отдельно он упомянул успехи сельского хозяйства, достигнутые в неблагоприятных погодных условиях. В засушливом 2021 году удалось собрать 2,4 млн тонн зерна по сравнению со всего 0,7 млн тонн в столь же засушливом 2010-м. Сельхозпредприятия также произвели 1,95 млн тонн молока, 539 тыс. тонн мяса и 1,5 млрд яиц.

Для повышения качества жизни граждан в Татарстане реализуются 12 национальных проектов, 44 республиканские программы и шесть госпрограмм. В их рамках построены новые и отремонтированы объекты здравоохранения, образования, культуры и спорта. Всего на эти цели было выделено около 96,6 млрд рублей. Еще более 55 млрд рублей потрачено на строительство и ремонт региональных и муниципальных дорог.

«Сегодня в зале присутствуют наши уважаемые ветераны. Именно вашими руками закладывались промышленные предприятия и формировались отрасли народного хозяйства республики. Выражаю вам особую благодарность за личный вклад в развитие экономики Татарстана», — добавил Рустам Минниханов.

Кроме того, Президент РТ напомнил, что следующий 2022 год объявлен в Татарстане Годом цифровизации. «Цифровые технологии — это инструмент, повышающий качество жизни наших граждан и конкурентоспособность бизнеса. Рассчитываю, что каждый руководитель лично будет участвовать в цифровизации и внедрении передовых технологий», — сказал он собравшимся.

Затем Рустам Минниханов вручил государственные награды России и Татарстана. Ордена Дружбы удостоен генеральный директор АО «Сетевая компания» Ильшат Фардиев, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — член Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев. Благодарность Президента РФ объявлена генеральному директору АО «ТГК-16» Эдуарду Галееву.

Помимо этого, были вручены почетные знаки и дипломы лауреата премии Правительства РФ в области науки и техники 2021 года за разработку вертолета «Ансат». Премией Правительства РФ в области науки и техники за разработку этого вертолета посмертно удостоен бывший заместитель главного конструктора Казанского вертолетного завода Василий Нам. Почетный знак и диплом лауреата вручили его вдове — Галине Нам.

После этого состоялось объявление лауреатов республиканского общественного конкурса «Руководитель года — 2021». Коротко о результатах конкурса рассказал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, бывший председателем конкурсной комиссии. «Перечень участников был сформирован на основе рекомендаций республиканских министерств и ведомств, городских и районных муниципальных образований, объединений работодателей и федерации профсоюзов. Всего к участию в конкурсе было рекомендовано 120 руководителей. Номинантами стало 97 руководителей», — пояснил он.

По итогам конкурса традиционно издается памятная книга. Ее экземпляры направляются в республиканские и муниципальные органы, в Национальную библиотеку РТ и Государственный архив РТ, а также вручается лауреатам конкурса. Полный список лауреатов опубликован на официальном сайте Республики Татарстан.