Минниханов: Память о великом подвиге советского народа навсегда останется в наших сердцах

Память о великом подвиге советского народа навсегда останется в наших сердцах. Об этом заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов на Параде Победы, который прошел на площади Тысячелетия в Казани.

Руководитель республики напомнил, что 76 лет назад над рейхстагом в Берлине советские воины водрузили Знамя Победы. «Это стало символом окончательного крушения нацизма и завершения самой кровопролитной в истории человечества войны», — заметил он.

Минниханов подчеркнул, что 9 Мая, «в этот священный день», все отдают дань памяти и уважения тем, кто воевал, погиб на фронте и трудился в тылу без сна и отдыха. «Вы совершили великий подвиг, который мы никогда не забудем. Низкий вам поклон, уважение и признание за Великую Победу. Вы сделали все, чтобы подвиги наших дедов и прадедов не забывались, а наши граждане жили в сильной и процветающей стране», — сказал он ветеранам Великой Отечественной войны.

По словам Президента РТ, «славные боевые традиции поколения героев достойно продолжает Российская армия». «Под руководством Верховного главнокомандующего Владимира Путина растет оборонная мощь страны, боевой потенциал и престиж Вооруженных Сил РФ», — добавил он.

Минниханов пожелал ветеранам крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой. «С глубоким почтением и гордостью мы склоняем головы перед павшими на полях сражений», — заключил он.

Главным местом празднования Дня Победы в Казани стала площадь Тысячелетия. Здесь состоялось прохождение войск Казанского гарнизона — более 2 тыс. военнослужащих, курсантов, кадетов и суворовцев, а также проезд боевой техники и танков Т-34 и ИС.