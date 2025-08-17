Минниханов ознакомился с ходом уборки зерновых в Бавлинском районе РТ

Раис РТ Рустам Минниханов посетил Бавлинский район республики. Во время рабочего визита он побывал на поле пшеницы у села Новые Бавлы, а также пообщался с механизаторами, руководителями хозяйств и главами сел, сообщила его пресс-служба.

Отмечается, что уборочная кампания в районе завершена на 33%. На сегодня аграрии с 7,5 тыс. га площадей намолотили 21,7 тыс. тонн зерна, урожайность составляет 29 центнеров с гектара. Озимые планируется посеять на площади 5,8 тыс. га. Под урожай 2025 года накоплено минеральных удобрений в объеме более 66 кг действующего вещества на гектар.

Глава Минсельхоза РТ Марат Зяббаров отметил положительную динамику в животноводстве. Сейчас в хозяйствах насчитывается 9,7 тыс. крупного рогатого скота, в том числе 2,4 тыс. коров. С января по июль произвели 8,6 тыс. тонн молока (+7% за год). По словам министра, район активно участвует в грантовых программах. В прошлом году построили кормоцентр. В качестве одной из точек роста Зяббаров обозначил более активное развитие личных подсобных хозяйств.

Минниханов поблагодарил бавлинцев за внимание к участникам СВО: формирование гуманитарной помощи и отправку грузов в зону спецоперации. Приоритетным направлением он назвал дальнейшую поддержку семей военнослужащих.

Уборочная страда в самом разгаре, однако дожди затрудняют работу на полях. В связи с этим Минниханов призвал максимально эффективно использовать каждый погожий день.

Он также отметил, что госпрограммы в республике будут продолжены, а еще напомнил о новом направлении по модернизации коммунальной инфраструктуры.

«В целом хочу вас поблагодарить. Стабильный район, очень хорошая сплоченная команда. Есть вопросы по дорогам, по воде. Работу в этом направлении будем продолжать», – добавил Минниханов.

Далее Раис РТ посетил детский лагерь «Ласточка» в Бавлах, где недавно завершили капремонт на общую сумму более 214 млн рублей. Работы выполнены в рамках программы «Лето – детям». Лагерь работает круглый год. На территории в 1,3 гектара расположены два жилых корпуса, медпункт, КПП и столовая. За смену здесь отдыхают 90 детей. Минниханов вместе с главой Минмолодежи РТ Ринатом Садыковым осмотрел игровые площадки, посетил жилой корпус и столовую, а также пообщался с детьми.

С 2019 года в Татарстане при поддержке Минниханова реализуется программа капремонта, реконструкции и строительства учреждений отдыха и оздоровления детей и молодежи «Лето – детям». За это время реконструировано и построено 43 детских лагеря почти на 7 млрд рублей. В 2025 году в программу «Лето - детям» включены 19 объектов на сумму 1,3 млрд рублей.