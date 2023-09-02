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Минниханов ознакомился с ходом строительства платной трассы Алексеевское — Альметьевск
Раис Татарстана Рустам Минниханов осмотрел, как идет строительство участка платной трассы Алексеевское — Альметьевск. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
«Поговорили со строителями, проехали по готовому участку», — написал руководитель республики.
Относительно самой трассы Рустам Минниханов заметил, что с каждым годом автомобильный поток в этом направлении растет и что «с вводом новой дороги в эксплуатацию из Казани до Альметьевска можно будет доехать за два часа».
Общая протяженность платной автодороги Алексеевское — Альметьевск в составе трассы Шали (М7) — Бавлы (М5) составит 145 километров. Ее должны полностью возвести и ввести в эксплуатацию в конце 2024 года. Проект реализуется в рамках создания международного транспортного коридора «Европа — Западный Китай».
Подробнее о ходе работ можно прочитать в материале «Татар-информа» «Стоимость превысила 100 млрд рублей: как строят платную трассу Алексеевское – Альметьевск».
Видео: t.me/rustamminnikhanov/.
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