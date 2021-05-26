Минниханов ознакомился с реализацией в Нижнекамске проекта «Работа у дома»

Президент Татарстана Рустам Минниханов во время рабочей поездки в Нижнекамск ознакомился с проектом «Работа у дома», который реализуется совместно с компанией «Преттль-НК».

Проект позволяет трудоустроить горожан, которые по разным обстоятельствам не могут ездить на работу в промзону. Для молодых мам, студентов и школьников рядом с жилыми домами открываются производственные площадки по изготовлению кабельно-жгутовой продукции, при выпуске которой необходим ручной труд.

Президенту сообщили, что на сегодня в городе действует уже два цеха, в которых созданы порядка сто рабочих мест. Рустам Минниханов осмотрел один из них, расположенный по адресу: улица Гагарина, 34А, ознакомился с готовой продукции и пообщался с работниками.

«На производстве созданы необходимые условия для работы, все сотрудники обеспечены индивидуальными средствами защиты», – передает пресс-служба Президента РТ.

Рустам Минниханов положительно оценил реализацию проекта и поддержал его дальнейшее развитие. В перспективе аналогичные площадки должны появиться и в других микрорайонах города, в том числе на базе одной из школ.