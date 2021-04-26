Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Тюлячинский район. Он осмотрел новый комбикормовый центр и телятник, а также встретился с представителями АПК района, сообщает пресс-служба руководителя республики.
Участники встречи рассказали Президенту о весенне-полевых работах, проводящихся в муниципалитете, провели выставку минеральных удобрений. Затем Минниханов посетил ООО «АгроЛак», где был введен в строй новый комбикормовый центр. Здание позволяет производить засыпку 3 тыс. тонн зернофуража, а благодаря приобретению комбикормовой установки в хозяйстве изготавливаются несколько видов кормов для КРС. В будущем здесь также планируется создать линию по производству полнорационных гранулированных кормов для крупного и мелкого рогатого скота и птицы.
Помимо этого, в хозяйстве заработал телятник на 100 голов.
Участники мероприятия выразили благодарность руководству республики за реализацию ряда программ поддержки села. Президент Татарстана поинтересовался у них, какие меры поддержки личных подсобных хозяйств осуществляются в районе.
«Также был поднят вопрос предоставления субсидий для тех, кто ведет личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на приобретение племенного поголовья, молодняка птицы и др.», — сообщает пресс-служба руководителя РТ.
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Минниханов ознакомился с мерами поддержки ЛПХ в Тюлячинском районе
Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Тюлячинский район. Он осмотрел новый комбикормовый центр и телятник, а также встретился с представителями АПК района, сообщает пресс-служба руководителя республики.