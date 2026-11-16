Минниханов ознакомился с работой молочного комбината «Эдельвейс» в Казани

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил молочный комбинат «Эдельвейс» АО «Логика молока» в Казани. В ходе визита он осмотрел производственные линии, пообщался с сотрудниками предприятия и принял участие в запуске нового производства сухого обезжиренного молока, сообщает пресс-служба руководителя республики.

В поездке также участвовали заместитель Премьер-министра – министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров, мэр Казани Ильсур Метшин и генеральный директор АО «Логика молока» Якуб Закриев.

Комбинат был построен в 2004 году. Сейчас предприятие перерабатывает 280 тонн сырого молока в сутки. Здесь выпускают пастеризованное молоко, сметану, сливки и детскую молочную продукцию. Продукцию поставляют во все регионы России, а также в Казахстан, Узбекистан, Белоруссию, Грузию, Азербайджан и Армению.

Во время визита состоялась отгрузка продуктовых наборов для благотворительного фонда «Добрая Казань». Их передадут многодетным семьям.

Кроме того, Минниханов принял участие в запуске цеха по производству сухого обезжиренного молока. Его строительство началось в 2024 году. Мощность переработки составляет 100 тонн молока в сутки, а годовой объем выпуска готовой продукции превысит 3 тыс. тонн. Инвестиции в проект составили около 1 млрд рублей.

Также Раис Татарстана и Якуб Закриев обсудили дальнейшее развитие комбината. В 2027–2028 годах в предприятие планируют вложить почти 2 млрд рублей. Средства направят на замену производственной линии для выпуска наиболее востребованных молочных продуктов и детского питания, установку коллаборативных роботов и модернизацию вспомогательного оборудования. Ожидается, что это позволит увеличить объемы производства и повысить его эффективность.