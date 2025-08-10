Минниханов ознакомился с производством сельхозтехники в Высокогорском районе

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил производственный комплекс ООО «Казаньсельмаш» в поселке Инеш Высокогорского района и ознакомился с его деятельностью. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Предприятие выпускает сельскохозяйственную технику и оборудование, включая самоходные, прицепные и навесные опрыскиватели разных модификаций, разбрасыватели минеральных удобрений, транспортировочные смешиватели и запасные части. На заводе работают свыше 300 человек.

Руководство предприятия сообщило, что в этом году запущена программа импортозамещения, предусматривающая локализацию производства максимального числа комплектующих для гидромоторов. Также ведется оснащение цехов современными станками для металлообработки. С момента основания в развитие завода вложено более 1 млрд рублей, и в ближайшие пять лет планируется инвестировать еще столько же.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В ходе визита Рустам Минниханов встретился с главами поселений района. Глава Высокогорского района Равиль Хисамутдинов сообщил, что на текущий момент убрано 26% площадей при средней урожайности 40 центнеров с гектара. В муниципалитете реализуется более 25 государственных программ, значительная часть которых связана с дорожным строительством.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров отметил, что наряду с уборочной кампанией идет подготовка к севу, а район активно участвует в грантовых и иных программах поддержки.

Рустам Минниханов подчеркнул важность системной помощи семьям участников СВО, в том числе семьям погибших военнослужащих. Он сообщил, что в республике формируется бюджет на следующий год, и все действующие программы будут продолжены.