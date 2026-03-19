Общество 19 марта 2026 13:43

Минниханов ознакомился с производством автомобилей Dongfeng в Китае

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочей поездки в Китай посетил компанию Dongfeng Motor Corporation, одного из крупнейших автопроизводителей в мире. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Предприятие занимается выпуском грузовиков, автобусов и легковых автомобилей, в том числе под собственными и совместными брендами. Особое внимание в компании уделяется разработке транспорта на альтернативных источниках энергии – гибридов, электромобилей и машин на природном газе.

В рамках визита Рустаму Минниханову представили линейку продукции и технологические решения предприятия.

Раис республики также протестировал внедорожник M-Hero на испытательном полигоне.

читайте также
Рустам Минниханов протестировал новый внедорожник M-Hero
Рустам Минниханов протестировал новый внедорожник M-Hero
Лейтенант из Татарстана представлен к медали «За отвагу» после ранения и спасения роты

«Вероятность интенсивного паводка высока»: как Татарстан готовится к таянию снега

