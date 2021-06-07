Минниханов ознакомился с проектами цифровизации генетической и строительной сфер РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с Ассоциацией цифрового развития РТ. Ему представили ряд проектов, разработанных компанией «Барс групп» и направленных на цифровизацию строительной, генетической и финансовой отраслей республики.

«Сегодня наша тема связана с проектами, которые реализует „Барс групп“. Это предприятие работает на рынке IT порядка 30 лет. Многие проекты реализованы не только в Татарстане, но и за пределами республики. У нас сейчас стоят большие задачи в сфере цифровизации, будем активно вовлекать компанию», — сказал Рустам Минниханов.

Руководителю Татарстана презентовали несколько проектов. Первым из них стала единая бухгалтерская система для бюджетных учреждений «СВОДЫ», которая уже частично работает в пилотном режиме. Такая система позволит структурировать больший поток данных и обеспечить еще большую безопасность при расчетах, уверен заместитель генерального директора по развитию «Барс групп» Анатолий Младшев.

«Сейчас учреждения собирают очень много информации, которая не структурирована, а значит, ей не обеспечена безопасность», — отметил он.

Следующий проект был связан с созданием цифровой платформы генетических данных на базе РКБ. Ее появление позволит использовать данные в сфере генетики в разных направлениях медицины, заявил замдиректор по развитию компании Эмиль Каргин.

По его словам, в этой области уже реализован проект совместно с КФУ, связанный с донорами костного мозга. Министр здравоохранения РТ Марат Садыков и ректор КФУ Ильшат Гафуров заявили о готовности к сотрудничеству.

«Платформа интересная, готовы приступить к этому пилотному проекту», — сказал Садыков.

Заключительный из представленных проектов был посвящен цифровизации строительной отрасли в республике. Со следующего года все объекты государственного строительства должны иметь цифрового двойника. В Татарстане есть несколько систем для создания таких моделей, но каждая из них обеспечивает реализацию какой-то одной функции, а технология, представленная Рустаму Минниханову, описывает все этапы строительства объекта.

Президент РТ отметил, что в течение двух недель ему должны представить отчет по сегодняшней встрече с конкретными поручениями и сроками и определиться, подходят ли предложенные системы или их нужно доработать.