Минниханов ознакомился с площадками чемпионата по стандартам WorldSkills в Нижнекамске

Фото: пресс-служба Президента РТ.

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Лемаева в Нижнекамске, где проходит II Открытый отраслевой чемпионат PetroChemSkills-2021 по стандартам WorldSkills. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«В одной из аудиторий Рустам Минниханов ознакомился с компетенциями “Лабораторный химический анализ” и “Аппаратчик химических производств”», – сказала она.

В Нижнекамске с 6 сентября по 1 октября проходит чемпионат среди работников нефтегазохимических отраслей промышленности по 12 массовым для отрасли компетенциям. В нем принимают участие более 70 мастеров из разных городов России от Томска, Тюмени и Тобольска до Воронежа и Кстово.