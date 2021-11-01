Минниханов ознакомился с новыми технологиями проведения операций в МКДЦ
Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Межрегиональный клинико-диагностический центр. За 15 лет работы здесь было проведено более 77 тыс. операций.
Рустам Минниханов побывал в операционной и реанимационном блоке.
«Ведущие хирурги показали инструментарий, с которым работают, а также рассказали о новых технологиях при провидении операций, в частности операция головного мозга через носовую часть», — сообщила руководитель пресс-службы Президента Лилия Галимова.
Хирургический комплекс ввели в эксплуатацию после реконструкции в 2006 году. К слову, на сегодня в МКДЦ запланировано 12 операций. Всего за 15 лет здесь получили помощь почти полтора миллиона человек. В медицинском учреждении трудятся около 1,7 тыс. человек.
Видео: пресс-служба Президента РТ.