Минниханов ознакомился с новым казанским производством бордюров и плитки

Президент Татарстана Рустам Минниханов побывал на недавно открывшемся в столице республике производстве железобетонных изделий — ООО «Коген Казань». Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Предприятие заработало в июне текущего года. Здесь изготавливают бордюры, водоотводные люки, железобетонные перемычки и плиты, малые архитектурные формы, а также плитку различных конфигураций, в том числе премиум-класса.

Рустам Минниханов, в частности, осмотрел производственный цех и ознакомился с разными образцами готовой продукции и номенклатурой железобетонных изделий. Кроме того, ему показали площадку для приема вагонов с песком, щебнем и другими инертными материалами, необходимыми для производства.

Фирма способна ежегодно выпустить и отгрузить от 500 до 700 тыс. кв. метров плитки разных видов и примерно 1–1,2 млн погонных метров бордюров. Продукция изготавливается современным способом сухого вибропрессования. Этот метод обеспечивает надежность и долговечность изделий, их устойчивость к атмосферным явлениям, а также низкий уровень влагопоглощения.

До начала работы компании аналогичная продукция ввозилась в Казань из Рязани, Нижнего Новгорода и Воронежа. Теперь при реализации местных проектов строительные организации смогут сэкономить на логистических расходах, составляющих 30–40% стоимости продукции.

Руководителя республики в ходе экскурсии по предприятию сопровождали министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин, министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов, министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин и мэр Казани Ильсур Метшин.