Минниханов ознакомился с лабораторией и новым общежитием Высшей нефтяной школы

фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил лабораторно-исследовательский комплекс кампуса Высшей нефтяной школы в Альметьевске. Вместе с гендиректором «Татнефти» Наилем Магановым он оценил оснащение лабораторий и новое студенческое общежитие, сообщает пресс-служба Президента РТ.

В комплексе, площадь которого составляет 16 тыс. кв. метров, будут проводиться исследования и в традиционных направлениях нефтяной науки, так и в новых технологиях, к примеру биотехнологиях и экологических проектах.

Кроме того, в настоящее время в Альметьевске возводится кампус Высшей нефтяной школы. Комплекс будет оснащен всей необходимой инфраструктурой, включая современную лабораторию, учебный корпус, общежития для учащихся, жилые кварталы, детсады, культурный центр, парковки и спортивный комплекс.