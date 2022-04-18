Минниханов ознакомился с концепцией развития музейных пространств в Казанском Кремле

Фото: пресс-служба Президента РТ.

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Присутственные места Казанского Кремля и ознакомился с концепцией развития музейных пространств. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Одну из основных площадок планируется посвятить истории развития музея-заповедника: здесь будут экспонироваться историческая иконография, макеты, документальные и архивные материалы, мультимедийные инсталляции. Отдельный тематический блок специалисты предлагают посвятить сюжетам, связанным с историей Кремля, — осада Казанского Кремля войсками Емельяна Пугачева, башня Сююмбике и другие.

Фото: пресс-служба Президента РТ.

На втором этаже Минниханову представили проект экспозиции «Реликвии ислама» в честь 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии, призванной подчеркнуть образ Татарстана как одного из важнейших центров исламской культуры. В залах буду размещены редкие рукописные и печатные Кораны, различные архитектурные детали, монеты болгарских правителей и Золотой Орды, традиционные костюмы татар Поволжья, молитвенные коврики.

Также на втором этаже планируется проводить мастер-классы, здесь будут размещены творческие мастерские, в том числе призванные популяризировать татарские костюмы и ювелирное искусство.

В целом выставочные пространства Присутственных мест предлагается поделить на две части: региональные выставки и выставки с федеральными и зарубежными музеями-партнерами. Планируется организовать выставки регионов Поволжья и столичных музеев.

Также Президенту РТ представили концепцию развития «Дома Ушковой». Один из вариантов — разместить резиденцию в оригинальном историческом стиле, сохранить часть здания для проведения экскурсий. Минниханов поручил внимательно изучить этот проект и дообследовать дом для проведения дальнейшей реконструкции.

Затем Минниханов ознакомился с новыми проектами строительства в историческом центре Казани. Первым представили решение по территории ул. Тази Гиззата, где предполагается построить жилой комплекс. Руководитель республики одобрил проект, напомнив, что внешний облик здания должен гармонично вписываться в стилистику окружающей среды.

Фото: пресс-служба Президента РТ.

Помимо этого, Президенту Татарстана презентовали два проекта на Петербургской — это торгово-гостиничный комплекс и многофункциональный комплекс гостиничного типа. Минниханов поручил доработать оба проекта, в частности сократить этажность зданий и принципиально переработать решение верхних этажей.