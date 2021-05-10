Минниханов ознакомился с итогами работы «Алексеевскдорстроя» за 2020 год

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Алексеевский район республики. Целью визита руководителя РТ было ознакомление с ходом весенних полевых работ, встреча с руководителями хозяйств и глав поселений района. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Так, Минниханов ознакомился с итогами работы ОАО «Алексеевскдорстрой» за 2020 год, посетил асфальтобетонный завод предприятия. Здесь он оценил работу дорожно-строительной лаборатории, а также производительность асфальтобетонного смесителя NFLG. Численность штата «Алексеевскдорстроя» составляет 1,6 тыс. человек, основной вид деятельности — ремонт, строительство, реконструкция, а также содержание 1,8 тыс. км дорог общего пользования.

В 2020 году «Алексеевскдорстрой» провел работы в 19 населенных пунктах девяти районов республики по программе «Наш двор».

Дорожно-строительная лаборатория предприятия начала работать в 2019 году. Здесь соблюдаются все международные стандарты, установлено оборудование, произведенное в Италии.

Затем Президент Татарстана посетил специализированную выставку, на которой была представлена продукция предприятий Алексеевского района, принял участие во встрече с руководителями хозяйств, инвесторами и главами поселений муниципалитета.

Фото пресс-службы Президента РТ