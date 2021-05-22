Минниханов ознакомился с итогами посевной и показателями АПК Тетюшского района

Президент Татарстана посетил Тетюшский район, где ознакомился с итогами посевной, посетил новые объекты, возведенные по республиканским программам, и провел встречу с руководителями сельских поселений и механизаторами муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

С аграриями и руководителями сельских поселений Президент РТ встретился на поле озимой пшеницы ООО «Татарстан» рядом с селом Бакрчи. По данным главы Тетюшского района Рамиса Сафиуллова, весенние полевые работы в муниципалитете выполнены на 100%. На каждый гектар было внесено 118 кг минеральных удобрений, что является одним из самых высоких показателей по Татарстану. В 2020 году район занял 5-е место в рейтинге растениеводства — урожайность зерновых здесь составила 40,4 ц/га.

«В целом район стабильно работает, — рассказал Сафиуллов. — В республиканском рейтинге социально-экономического развития Тетюшский район занимает 22-е место. Этого бы не было без большой поддержки со стороны руководства республики».

Глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров отметил, что Тетюшский район занимает высокое место в отрасли растениеводства. Помимо этого, в районе улучшаются показатели животноводства.

«Активно в этом направлении работа ведется. По увеличению поголовья зафиксирован 9-процентный рост по сравнению с прошлым годом. По модернизации, ремонту животноводческих помещений, надоям тоже идут с плюсом. Масштабно начали работу по кормоцентрам», — объяснил он.

На 2021 год в районе запланирована модернизация молочных ферм под беспривязное содержание. Среди них ООО А/Ф «Татарстан», ООО «Содружество», ООО «Маяк», ООО «Новая Заря». Кроме того, в агрофирме «Нур» будет построен коровник, рассчитанный на 300 голов. В следующем году запланированы инвестиционные проекты по строительству молочных комплексов в ООО «Бакрчи» на 400 голов (I этап) и ООО «Агрофирма Колос» на 400 голов (I этап).

Президент Татарстана высоко оценил организационный уровень аграриев при проведении посевной кампании, а также эффективное развитие АПК Тетюшского района в целом. Также он подчеркнул важность выполнения антиковидных требований Роспотребнадзора. Руководитель республики отметил, что самой эффективной мерой защиты от вируса по-прежнему остается вакцинация.

Следующим пунктом рабочей поездки Рустама Минниханова стало село Бакрчи. Здесь он осмотрел новый сельсовет, который был возведен по республиканской программе, а также новый спорткомплекс с универсальной спортивной площадкой, построенный за счет средств спонсоров.

Бакрчи — село, в котором на данный момент проживают более 300 человек. В населенном пункте работают средняя школа, детский сад, Дом культуры, ФАП, почта и три магазина. Основным местом работы населения является сельхозпредприятие ООО «Бакрчи», где создано порядка 70 рабочих мест. Кроме того, здесь работают четыре крестьянско-фермерских хозяйства.