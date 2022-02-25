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Ру Тат
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Официальная хроника
25 февраля 2022  14:56

Минниханов ознакомился с цифровыми и образовательными проектами предприятий из Челнов

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Минниханов ознакомился с цифровыми и образовательными проектами предприятий из Челнов
фото: официальный сайт Набережных Челнов

Президент Татарстана Рустам Минниханов находится с рабочей поездкой в Набережных Челнах. Перед итоговым заседанием городского совета, в котором он примет участие, руководитель республики ознакомился с инновационными разработками и проектами в различных сферах, созданными местными предприятиями, сообщается на официальном сайте Челнов.

Участниками мероприятия стали более 20 предприятий и организаций, большая часть из представленных разработок относилась к области цифровизации. Так, Рустаму Минниханову представили умный холодильник Haier, который может заказывать еду, продукт WIRP, способный упростить управлением предприятием, новую логичестическую платформу, сервис доставки еды с более 400 ресторанами, которым не приходится платить комиссию, косметику и другие новинки.

#Рустам Минниханов #Набережные Челны
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