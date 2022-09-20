Минниханов: «Ожидаем расширения импорта иранских товаров»

Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов сегодня в ходе визита в Иран обсудил вопросы сотрудничества с первым вице-президентом исламской республики Мохаммадом Мохбером. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Президент Татарстана поблагодарил вице-президента за прием, оказанный возглавляемой им делегации во время визита в Иран. «Мы уделяем большое значение развитию сотрудничества с Ираном. Вот уже три дня работаем в вашей прекрасной стране. Отмечаю большой интерес провинций Восточный Азербайджан, Голестан. В Тегеране посетили промышленные площадки. Большое спасибо за организацию нашего визита. Уверен это даст хороший импульс развития наших проектов», — заметил он.

Минниханов также попросил передать слова благодарности Президенту Ирана за личное внимание к развитию сотрудничества. «Президент [Сейид Ибрахим] Раиси с теплотой вспоминает свой визит в Татарстан», —сказал ему в ответ Мохаммад Мохбер.

Вице-президент также обратил внимание на общие моменты культуры и истории, которые способствуют развитию отношений. «Опираясь на это, мы можем сделать серьезные шаги в области торговли, промышленности, индустрии и других сферах и вместе двигаться вперед», — убежден он.

В свою очередь Президент РТ рассказал о переговорах и встречах, которые удалось провести в ходе поездки. «Существует большой потенциал торгово-экономического сотрудничества. Мы заинтересованы в поставках „КАМАЗов“, вертолетов, грузопассажирских судов, нефтехимической продукции. И, конечно, ожидаем расширения импорта иранских товаров», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Отдельно стороны обсудили полноценное функционирование международного транспортного коридора «Север-Юг» с участием татарстанских логистических центров. «Это в перспективе создаст хорошую возможность по доставке грузов водным путем в Иран, а оттуда и в другие страны», — уверен Президент РТ.

Помимо этого, Минниханов поблагодарил за активное участие представителя Ирана в составе Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», которую он возглавляет по поручению Президента РФ Владимира Путина.