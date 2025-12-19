Минниханов: ожидаем 1,6 трлн рублей инвестиций в Татарстан за 2025 год

Раис Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что по итогам 2025 года объем инвестиций в основной капитал в Татарстане ожидается на уровне 1,6 трлн рублей. Цифры озвучены на 22-м заседании Клуба инвесторов, которое проходит в Казани, сообщает «Татар-информ».

«Мы ожидаем по итогам года инвестиции свыше 1 трлн 600 млрд рублей. Мы активно используем все имеющиеся инструменты, направленные на поддержку инвесторов, привлечения инвестиций», – сказал Раис Татарстана. В республике создана мощная промышленная инфраструктура, две особые экономические зоны «Алабуга» и «Иннополис», пять территорий опережающего развития.

«На федеральном уровне уже принято следующее решение – третья особая экономическая зона по инициативе наших нефтяников. Это будет такая специфическая зона «Зеленая долина». Там есть ряд интересных проектов, которые будут реализованы, в том числе и при поддержке федерального центра», – сказал Минниханов.

Он добавил, что республика – лидер во внешней торговле в масштабах Приволжского федерального округа. «Наша доля в округе – 28%. Пока у нас цифры за девять месяцев – это $10,4 млрд инвестиций из-за рубежа, они небольшие, ограничены, это связано с сегодняшней ситуацией», – сообщил Минниханов.

Он добавил, что Татарстан выходит на новые контакты, республика наращивает объемы работы с зарубежными партнерами. Из перспективных направлений, которые перечислил Минниханов, – Китай, Индия, страны ближнего зарубежья, Юго-Восточная Азия, страны исламского мира. Он также считает, что нужно активизировать работу с государствами Латинской Америки.