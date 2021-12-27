Минниханов ответил, сможет ли женщина управлять Татарстаном
Управленческие и профессиональные способности женщин в целом позволяют им руководить регионом, но все же их главное предназначение в жизни – это семья и дети. Такое мнение на итоговой пресс-конференции с республиканскими и федеральными СМИ выразил Президент Татарстана Рустам Минниханов.
«Всевышний изначально предопределил – кто должен воевать, обеспечивать семью, а кто должен рожать детей. [В современном мире] мы настолько любим загружать женщин [профессиональными задачами], но главное их предназначение – это дети, семья», – отметил Минниханов.
Отвечая на вопрос о возможностях женщин в качестве руководителя, он не стал отрицать их способностей в этом направлении.
«Не то, чтобы женщина не может [возглавлять регион], просто у них другие задачи», – посчитал Рустам Минниханов.