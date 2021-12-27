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Ру Тат
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Общество
27 декабря 2021  12:40

Минниханов ответил, сможет ли женщина управлять Татарстаном

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Управленческие и профессиональные способности женщин в целом позволяют им руководить регионом, но все же их главное предназначение в жизни – это семья и дети. Такое мнение на итоговой пресс-конференции с республиканскими и федеральными СМИ выразил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Всевышний изначально предопределил – кто должен воевать, обеспечивать семью, а кто должен рожать детей. [В современном мире] мы настолько любим загружать женщин [профессиональными задачами], но главное их предназначение – это дети, семья», – отметил Минниханов.

Отвечая на вопрос о возможностях женщин в качестве руководителя, он не стал отрицать их способностей в этом направлении. 

«Не то, чтобы женщина не может [возглавлять регион], просто у них другие задачи», – посчитал Рустам Минниханов. 
 

#Рустам Минниханов #Пресс-конференция
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