Минниханов ответил, сможет ли женщина управлять Татарстаном

Управленческие и профессиональные способности женщин в целом позволяют им руководить регионом, но все же их главное предназначение в жизни – это семья и дети. Такое мнение на итоговой пресс-конференции с республиканскими и федеральными СМИ выразил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Всевышний изначально предопределил – кто должен воевать, обеспечивать семью, а кто должен рожать детей. [В современном мире] мы настолько любим загружать женщин [профессиональными задачами], но главное их предназначение – это дети, семья», – отметил Минниханов.

Отвечая на вопрос о возможностях женщин в качестве руководителя, он не стал отрицать их способностей в этом направлении.

«Не то, чтобы женщина не может [возглавлять регион], просто у них другие задачи», – посчитал Рустам Минниханов.

