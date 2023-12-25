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Общество 25 декабря 2023 15:05

Минниханов ответил на вопрос, отключает ли телефон во время отдыха

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Раис Татарстана Рустам Минниханов на итоговой пресс-конференции с представителями СМИ ответил на вопрос, удается ли ему при таком плотном графике отдохнуть от работы и отключает ли он телефон во время отдыха.

«Телефон хлопот мне не доставляет. Там можно вычитать и хорошие новости, — пошутил руководитель республики, а затем продолжил. — Нам нужно всегда быть на связи. Работа такая».

Раис РТ поделился, что он успевает отдохнуть в образовавшееся свободное время, также он занимается спортом, проводит встречи и ходит на мероприятия.

«Не выбрасывайте телефон — еще понадобится», — заключил Рустам Минниханов.

Руководитель его пресс-службы Лилия Галимова добавила, что Раис Татарстана остается на связи, даже будучи на борту самолета, — для того, чтобы подписать документы и дать поручения.

#Рустам Минниханов #Пресс-конференция Минниханова-2023
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