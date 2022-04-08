Минниханов: Отрадно, что чемпионский состав «Синтеза» сформирован из российских игроков

Президент Татарстана Рустам Минниханов в казанском Кремле лично поздравил с третьим подряд чемпионским титулом ватерпольный клуб «Синтез». Они заняли в регулярном чемпионате второе место, однако в финале четырех стали победителями.

«Вы на протяжении всего сезона показали стабильно высокий уровень мастерства и, победив в 26 матчах сезона, заслуженно стали чемпионами. Этот титул вы завоевали уже в третий раз подряд. Особенно ценно, что состав команды полностью сформирован из воспитанников отечественного водного поло, и многие из игроков — члены сборной нашей страны. Юным ватерполистам есть на кого равняться», — обратился к игрокам и персоналу «Синтеза» Минниханов.

Он добавил, что чемпионство – это результат планомерной работы всего трудового коллектива ватерпольного клуба: игроков, тренеров, руководства, административного персонала и Федерации водного поло Татарстана.

В республике создаются все необходимые условия для развития спортивной инфраструктуры и достижения высоких результатов. На сегодняшний день в регионе работают более 260 бассейнов, заявил Минниханов.

«Наша задача — сделать так, чтобы как можно больше бассейнов, ледовых катков, спортивных комплексов и площадок были в шаговой доступности для молодежи. Путь к медалям начинается с ближайших к дому спортобъектов», — заключил Президент Татарстана.

Он вручил благодарственное письмо ватерпольному клубу «Синтез», а в ответ получил от игроков ватерпольный мяч и экземпляр книги президента клуба Ирека Зиннурова о водном поло.

«То, что Рустам Минниханов принял команду, — это поднимает дух игроков, они знают, что играют не просто так, руководство видит их успехи и ценит. Для водного поло в целом в Татарстане сделано очень много, эту поддержку нельзя переоценить. Без нее „Синтез“ не смог бы достичь таких высоких результатов», — сказал президент СК ВВС «Синтез» Ирек Зиннуров.

По его словам, защитить титул всегда тяжелее, чем завоевать, поэтому в этом сезоне команде пришлось очень тяжело. К тому же по ходу чемпионата у «Синтеза» сменился тренер. На смену Марату Закирову был приглашен Реваз Чомахидзе, который и привел команду к третьему чемпионству.

«В этом сезоне были разные периоды. Защитить титул всегда тяжелее, чем завоевать, потому что соперники настраиваются на матч совершенно иначе. Сам по себе „Синтез“ является очень сильным клубом в России, и мы смогли показать то, на что мы способны», — заявил Чомахидзе.