news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 27 декабря 2025 11:49

Минниханов направил поздравительную телеграмму руководству «Зенита-Казани»

Читайте нас в
Телеграм

Раис Татарстана Рустам Минниханов направил поздравительную телеграмму руководству волейбольной команды «Зенит-Казань».

«От имени всех поклонников волейбола в нашей республике и от себя лично поздравляю всех вас с очередной убедительной победой в Суперкубке России 2025. Это закономерный результат серьёзной подготовки, полной самоотдачи в решающей игре и, конечно же, большой организационной работы.

С большим удовольствием и особой гордостью отмечаю, что татарстанский клуб сильнейший в стране, и 11-й по счёту престижный трофей в его копилке – лучшее тому подтверждение. Благодарю вас за достойную борьбу и яркую кульминацию спортивных достижений уходящего года. От души желаю всем крепкого здоровья, новых спортивных высот и профессиональных успехов», – пишет Раис РТ.

#Рустам Минниханов #зенит-казань #волейбол
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане более 200 самозанятых получили бесплатные торговые места на ярмарках

В Татарстане более 200 самозанятых получили бесплатные торговые места на ярмарках

27 декабря 2025
AAOIFI открыла первое представительство в СНГ – центр начал работу в Казани

AAOIFI открыла первое представительство в СНГ – центр начал работу в Казани

26 декабря 2025