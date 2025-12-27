Минниханов направил поздравительную телеграмму руководству «Зенита-Казани»

Раис Татарстана Рустам Минниханов направил поздравительную телеграмму руководству волейбольной команды «Зенит-Казань».

«От имени всех поклонников волейбола в нашей республике и от себя лично поздравляю всех вас с очередной убедительной победой в Суперкубке России 2025. Это закономерный результат серьёзной подготовки, полной самоотдачи в решающей игре и, конечно же, большой организационной работы.

С большим удовольствием и особой гордостью отмечаю, что татарстанский клуб сильнейший в стране, и 11-й по счёту престижный трофей в его копилке – лучшее тому подтверждение. Благодарю вас за достойную борьбу и яркую кульминацию спортивных достижений уходящего года. От души желаю всем крепкого здоровья, новых спортивных высот и профессиональных успехов», – пишет Раис РТ.