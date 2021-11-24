Минниханов: отношения России с Ближним Востоком уходят корнями в домонгольскую эпоху

Россия является наиболее близкой страной к исламской цивилизации страной по многим ценностям. Такое мнение озвучил Президент Татарстана Рустам Минниханов, выступая на заседании группы «Россия - исламский мир» в Джидде.

Президент РТ отмети символичность проведение заседания группы в Саудовской Аравии, являющейся колыбелью ислама.

«Здесь истоки нашей религии, место рождение и погребения пророка Мухаммада. Исторически Россия является наиболее близкой к исламской цивилизации страной по многим ценностям. Отношения нашего государства с Ближним Востоком уходят корнями в домонгольскую эпоху», - сказал Минниханов.

Президент РТ сообщил, что в 2022 году в России будут отмечать 130-летие со дня рождения дипломата Карима Хакимова, который способствовал установлению дипломатических отношений между Советским Союзом и КСА. Также в следующим году исламский мир широко будет отмечать 1100-летие со дня принятия ислама Волжской Булгарией, что положило начало распространению ислама в Поволжье.

В Королевстве Саудовская Аравия проходит заседание группы стратегического видения «Россия - исламский мир», которую возглавляет Президент Татарстана Рустам Минниханов. В заседании принимают участие генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейн Ибрахим Таха, заместитель министра иностранных дел КСА Валид бин Абдул Карим, генеральный секретарь Всемирной исламской лиги Мухаммад аль-Иса, генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива Найеф Фалах аль-Хаджраф и многие другие.