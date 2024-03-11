Минниханов отметил значение нового центра СИБУРа для кадрового потенциала Татарстана

С 11 марта СИБУР-РТ, центр экспертной поддержки бизнеса всего СИБУРа, работает в реконструированном и обновленном здании вблизи территории «Казаньоргсинтеза». Переезд центра является частью масштабной программы компании по созданию в Татарстане современной рабочей среды, которая обеспечит эффективное взаимодействие производственных, научных и административных подразделений, а также вовлеченность сотрудников. Обновленную площадку в первый день ее работы посетили Раис Татарстана Рустам Минниханов, председатель правления, генеральный директор СИБУРа Михаил Карисалов и мэр Казани Ильсур Метшин.

«СИБУР – наш стратегический партнер и все, что они привнесли в Татарстан, нам близко, – отметил Раис Татарстана Рустам Минниханов. – Во-первых, это отношение к персоналу. Для сотрудников есть все условия – раздевалки, питание, медицина. Даже в этом новом офисном здание есть хорошая медицинская комната, столовая. Мы видели планы по дальнейшему развитию – это серьезные амбиции. Столько хороших вещей было сделано по Нижнекамску, востребованных проектов. Интересы государства и бизнеса не всегда совпадают, надо их соблюдать. А в данном случае все сложилось удачно. СИБУР создал новые рабочие места, хорошие заработные платы. Самые успешные специалисты переезжают в Казань. Мы очень рады, что такой центр притяжения появился здесь. Жениться удачно не у всех всегда получается, мы с СИБУРом женились удачно. Компания смогла объединить компетенции, собрать их в одном месте – это огромный объем работ. Мне было интересно узнать, как выстроена работа и какие прекрасные специалисты здесь работают». Руководитель республики пожелал сотрудникам СИБУР-РТ хорошей работы.

В здании бывшего заводоуправления «Казаньоргсинтеза» разместятся около 700 сотрудников СИБУР-РТ. За год проведены полная реконструкция здания и оснащение открытыми многофункциональными зонами для совместной работы сотрудников, обмена информацией и практиками. Общая стоимость реализации проекта составила 1,3 млрд рублей.

Офисное здание станет частью формируемого делового квартала СИБУРа общей площадью 8 га, в рамках которого пространство призаводской и непосредственно промышленной площадки кардинально изменится и получит новый облик с учетом основных принципов благоустройства. Здания внутри делового квартала будут связаны между собой дорожной-транспортной инфраструктурой и общественными пространствами, создающими комфортные условия для отдыха сотрудников, встреч с коллегами и друзьями. Для этого здесь планируется создать скверы, парки, сады.

Рабочие места персонала «Казаньоргсинтеза», в том числе управленческого, размещавшегося ранее в здании заводоуправления, будут находиться в непосредственной близости к технологическим процессам — внутри промышленной площадки. Они будут организованы по стандартам компании — создана комфортная рабочая среда с уютными опенспейсами, зонами переодеваниями, душевыми, пространствами для отдыха. Для этого на производственной площадке для рабочего персонала будут реконструированы административные здания, созданы современные санитарно-бытовые комплексы.

Центр экспертной поддержки бизнеса СИБУР-РТ создан в Татарстане в 2022 году на базе Центра обслуживания бизнеса (ЦОБ) СИБУРа, работавшего с 2010 года в Нижнем Новгороде. В нем объединены непроизводственные функции всех предприятий и подразделений СИБУРа, расположенных в 16 регионах страны. Крупнейшие направления экспертного центра сейчас — это обеспечение предприятий материалами и оборудованием, логистика, клиентский сервис, экономика и финансы, юридическая поддержка, корпоративное управление и центр экспертизы процессов, и прочие.

«Самый простой пример — на каждом предприятии, особенно небольшом, нет необходимости содержать полноценный штат юристов. Мы собираем их в одной географии, а для самих предприятий выстраиваем единый принцип работы — определенные типовые договоры, простая матрица действий, карта коммуникаций с сотрудниками, которые предоставляют этот сервис. С учетом масштабов бизнеса и количества операций — это выгодно как для компании, так и для самих сотрудников, которые быстро наращивают компетенции за счет использования и адаптации уже ранее созданных подходов», — сказал генеральный директор СИБУР-РТ и Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин.

«Центр экспертной поддержки бизнеса — это, прежде всего, модель централизованных сервисов для предприятий, входящих в единую группу компаний, что гарантирует единые стандарты, подходы, правила в работе, скорость и единое качество. Это также прекрасная стартовая площадка для развития карьеры: высокопотенциальные и небезразличные сотрудники получают разносторонний опыт работы по множеству сквозных процессов компании и далее находят применение полученным знаниями и опыту, меняя географию и продолжая работу на предприятиях СИБУРа», — отметила член правления — управляющий директор СИБУРа, куратор СИБУР-РТ Марина Медведева.

В ходе визита руководители республики и города ознакомились с работой функций обеспечения производства, логистики и юридической поддержки. Первая осуществляет закупку и поставку оборудования и материалов для бесперебойной работы всех предприятий СИБУРа — для остановочных ремонтов и инвестиционных проектов. СИБУР-РТ проводит порядка 30% объема закупок всего СИБУРа. Два других центра закупок находятся в Западной Сибири. Функция логистики сопровождает вывоз готовой продукции с заводов и складов компании по всей России, а также в Турции и Китае, обеспечивает сервис по отгрузке и доставке. За 2023 год объем отгрузок в авто составил 6,4 млн тонн, из которых по РФ — 94% от общего количества. Сотрудники данных функций также рассказали о том, каким образом ищут решения, чтобы обеспечить устойчивую работу как самих предприятий, так и отраслей, которые используют продукцию компании. Также были представлены цифровые решения, которые упрощают удаленное взаимодействие, сокращают временные издержки и повышают гибкость работы.

Функция юридической поддержки оказывает сервисы всем предприятиям СИБУРа в области претензионной и судебной работы, а также экспертизы договоров. Ключевой задачей функции последних двух лет являлось выстраивание договорной работы предприятий в Татарстане по общекорпоративным стандартам. Специалистам удалось сократить цикл заключения договоров с 6 до 3 дней.

В офисном здании до реконструкции размещалось и работало 230 человек. Теперь здание за счет современной и эргономичной конфигурации вмещает более 700 человек. Для сотрудников созданы комфортные условия работы и отдыха, а также безопасная и открытая рабочая среда, которая создает условия для развития сотрудников и команд, позволяет эффективно выполнять задачи и свободно обмениваться практиками между различными функциональными направлениям.

В офисном пространстве изменено функциональное зонирование. Большой конференц-зал переформатирован в современное мультифункциональное пространство с амфитеатром для встреч коллективом, зоной психологической разгрузки.

В здании, помимо современной обновленной столовой со сбалансированным и разнообразным меню, а также бесплатным салат-баром, организован кафетерий со свежей выпечкой и горячими напитками. Светлые и открытые пространства создают условия для встреч и общения между сотрудниками.

На 13-м этаже организована смотровая площадка, с которой открывается панорамный вид на весь будущий Деловой квартал СИБУР, а также на производственную площадку «Казаньоргсинтеза».

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»