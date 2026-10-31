Минниханов отметил высокий уровень организации Kazan Digital Week-2026

На республиканском совещании в Доме Правительства РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил высокий уровень организации VII Международного форума Kazan Digital Week-2026. Форум стартовал 29 ноября и собрал более 21 тыс. участников из 76 стран, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Минниханов отметил, что в рамках форума организованы стратегические сессии Минцифры России, презентация реальных кейсов внедрения искусственного интеллекта, конференции, хакатоны и ярмарка вакансий. Также работает выставка, где представлены решения более 250 российских и зарубежных IT-компаний и стартапов.

«Важно, чтобы эта работа имела прикладной результат. Для этого необходимо определить решения, востребованные в отраслях экономики и социальной сферы, а также в муниципальных образованиях. И, конечно же, подготовить конкретные предложения по их внедрению, наладить контакты с разработчиками», – подчеркнул Раис республики.

Kazan Digital Week – ведущая площадка для обсуждения перспективных тенденций и передовых практик в сфере цифровой трансформации, демонстрации достижений и технологических решений, обмена опытом между лидерами отрасли и инноваторами со всего мира.