Минниханов отметил вклад нефтяников в развитие городов и научных школ Татарстана

Фото: Телеграм-канал Лилии Галимовой

Нефтегазовый комплекс Татарстана продолжает оставаться стратегическим фундаментом экономики республики, формируя пятую часть доходов бюджета, отметил Раис республики Рустам Минниханов на торжественном мероприятии в Альметьевске, посвященном Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Его слова приводит пресс-служба Раиса РТ.

Минниханов подчеркнул, что праздник чествует геологов, буровиков, операторов, инженеров и всех, кто обеспечивает непрерывную работу отрасли. Он отметил, что его можно считать общим для всех, чей ежедневный труд создает инфраструктуру нефтяных городов и обеспечивает комфортную жизнь для работников.

Раис Татарстана констатировал, что в прошлом году в республике добыто 33,8 млн тонн нефти и около двух третей этого объема перерабатывается на крупных предприятиях ТАНЕКО и ТАИФ-НК с глубиной переработки свыше 99%.

Минниханов подчеркнул, что история нефтегазового комплекса Татарстана – это не только летопись промышленных успехов, но и преобразование регионов, рождение городов и поселков, формирование уникальных научных школ и трудовых династий. Он добавил, что в Год защитника Отечества особенно важно вспомнить трудовые подвиги татарстанских нефтяников в тяжелые военные и послевоенные годы.

По словам Раиса республики, нефтяники-первопроходцы заложили прочный фундамент для успешного развития отрасли благодаря трудолюбию, находчивости и энтузиазму.

Он отметил, что современное поколение работников отрасли достойно продолжает эту почетную эстафету, сочетая традиции с инновациями. В республике реализуются масштабные проекты по импортозамещению в нефтехимии, биотехнологии и энергетике, включая создание ОЭЗ «Зеленая долина», направленной на технологическое лидерство в биотехнологии, биоэкономике и развитии передовых производств в сельском хозяйстве и медицине.

Минниханов поблагодарил малые нефтяные компании за вклад в социально-экономическое развитие республики, а также отметил стратегическое значение компании «Транснефть-Прикамье» в бесперебойной перекачке нефти и нефтепродуктов.

Он добавил, что предприятия «Газпрома» обеспечивают надежное снабжение природным газом промышленных потребителей, успешно реализуют программу догазификации населения и развивают газотопливную сеть. По его мнению, успешная деятельность этих предприятий создает основу гармоничного и сбалансированного развития отраслей и социальной сферы Татарстана.

Минниханов обратил внимание на то, что праздник имеет особое значение для жителей нефтяной столицы республики. Благодаря трудолюбию жителей и ответственному подходу компаний Альметьевск активно преображается: масштабно обновляется социальная инфраструктура, благоустраиваются общественные пространства, создается современная городская среда.

Особо Раис Татарстана выделил создание условий для развития науки и инноваций. По его словам, Высшая школа нефти является центром подготовки кадров и внедрения передовых технологических решений для отрасли, а создаваемые сегодня условия закладывают фундамент для будущих поколений, которые продолжат историю нефтяного края.

Он поблагодарил нефтяников, газовиков, ветеранов и жителей города и района за преданность делу и вклад в развитие республики и страны, пожелав всем крепкого здоровья, благополучия и профессиональных успехов.

В завершение торжественной церемонии Рустам Минниханов вручил государственные награды за заслуги в развитии нефтегазохимической промышленности, после чего состоялся парад трудовых коллективов различных направлений нефтяного производства, сервисных предприятий и социальной сферы.