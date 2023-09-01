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Минниханов отметил важность строительства долговечных дорог
Дороги, которые строятся в Татарстане, должны быть качественными и долговечными. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов на заседании круглого стола по вопросам расширения использования региональной нефтехимической продукции в дорожном строительстве, сообщает пресс-служба руководителя республики.
«Мы строим большое количество дорог, и важно, чтобы эти дороги были качественными и долговечными», — заметил Рустам Минниханов перед началом презентации продукции различных компаний.
В свою очередь модератор встречи, организованной в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума, — министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов рассказал, что в республике единовременно строится и будет введено почти 480 километров дорог первой категории.
Затем состоялась собственно презентация продукции. В частности, представитель госкомпании «Автодор» в своем выступлении объяснил, как может повышаться устойчивость дорожного полотна с учетом адаптации к различным климатическим факторам.
Новый адгезионный состав для битума представила компания «Поток Плюс», а модифицирующую добавку для щебеночно-мастичных асфальтобетонов — компания «Альтея».
В свою очередь представитель НПП «Апатэк» сообщил о разработке мостовых конструкций из полимерных композиционных материалов, их изготовлении и эксплуатации. Компания «Газпромнефть — битумные материалы» обратила внимание на новые методы обеспечения герметичности технологических швов.
В завершение круглого стола Рустам Минниханов поблагодарил докладчиков и поручил изучить возможность использования представленных разработок при строительстве дорог на территории Татарстана.
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