Спортсмены Татарстана добились значительных результатов на российских и международных соревнованиях. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов, выступая с ежегодным Посланием Государственному Совету республики.

В частности, волейболистки «Динамо – Ак Барса» в 2026 году в восьмой раз стали чемпионками России. Кроме того, казанская команда завоевала четвертый Суперкубок страны, а 27 сентября стала обладателем Кубка легенд. Серебряными призерами российских чемпионатов стали хоккеисты «Ак Барса», волейболисты «Зенита-Казани» и баскетболисты УНИКСа. В водном поло «КОС-Синтез» выиграл три ключевых турнира сезона. По данным клуба, казанская команда в 2025/26 году стала чемпионом России и обладателем Кубка России.

В хоккее на траве мужское «Динамо – Ак Барс» завоевало Кубок и Суперкубок России. Регбисты «Стрелы – Ак Барса», которые в прошлом сезоне выиграли три главных трофея, продолжают борьбу за подтверждение чемпионского титула.

Отдельно Минниханов отметил успехи татарстанских спортсменов на международной арене. Чемпионами Европы стали пловец Андрей Минаков, прыгун в воду Никита Шлейхер и синхронистка Агния Тулупова. Тулупова завоевала золото чемпионата Европы в составе сборной России по синхронному плаванию. Победителем этапа Кубка мира по спортивной гимнастике стал Даниел Маринов. Среди параспортсменов чемпионкой мира по настольному теннису стала Лейсан Зарипова, а чемпионом Европы по пауэрлифтингу – Айрат Закиев.

«Мы гордимся всеми вашими успехами! Ну и ждем, ждем всегда побед!» – сказал Минниханов.