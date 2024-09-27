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Минниханов отметил роль «Татмедиа» в повышении медиаграмотности населения
Ключевая роль в работе по повышению медиаграмотности населения отводится республиканскому агентству «Татмедиа». Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов, обращаясь с посланием Государственному Совету РТ.
«Крайне важно оперативно доводить до населения проверенную, объективную информацию, не допускать распространения фейков, повышать медиаграмотность населения», – сказал руководитель республики.
Минниханов подчеркнул, что общественное мнение, особенно среди молодежи, формируется через средства массовой информации и новые медиа.
«Профессионализм и ответственность редакторов, журналистов и других медийных деятелей определяют качество и достоверность информации, которая создает настроения в обществе», – заключил он.
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