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Общество 27 сентября 2024 10:20

Минниханов отметил роль «Татмедиа» в повышении медиаграмотности населения

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Ключевая роль в работе по повышению медиаграмотности населения отводится республиканскому агентству «Татмедиа». Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов, обращаясь с посланием Государственному Совету РТ.

«Крайне важно оперативно доводить до населения проверенную, объективную информацию, не допускать распространения фейков, повышать медиаграмотность населения», – сказал руководитель республики.

Минниханов подчеркнул, что общественное мнение, особенно среди молодежи, формируется через средства массовой информации и новые медиа.

«Профессионализм и ответственность редакторов, журналистов и других медийных деятелей определяют качество и достоверность информации, которая создает настроения в обществе», – заключил он.

#Послание Госсовету РТ 2024
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