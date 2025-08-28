Минниханов отметил роль Татарстана в развитии гуманитарного партнерства со странами ОИС

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с президентом Молодежного форума Организации исламского сотрудничества Тахой Айханом. Переговоры состоялись в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Рустам Минниханов выразил благодарность за совместную работу в сфере развития гуманитарного партнерства России со странами ОИС. Он отметил, что при поддержке Молодежного форума ОИС в Казани уже в четвертый раз проводится Глобальный молодежный саммит, участие в котором в 2025 году принимают свыше 200 делегатов из 45 стран.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

По словам Раиса республики, в этом году география мероприятия существенно расширилась: интерес проявили не только традиционные партнеры, но и страны Южной Америки, Африки, а также государства формата БРИКС+.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества в части молодежных обменов и совместных проектов, а также вовлечение татарстанской молодежи в программы Молодежного форума ОИС и инициативы исламских институтов.