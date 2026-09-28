В Татарстане растет число выпускников, сдающих ЕГЭ по физике и химии – Раис РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил положительный опыт реализации проектов «Физико-математический прорыв» и «Физико-химический прорыв». Об этом руководитель республики заявил в ежегодном послании Государственному Совету РТ.

«Успешно функционируют специализированные классы и кружки, растет количество выпускников, выбирающих ЕГЭ по физике, химии и профильной математике», – сказал он.

По словам Минниханова, необходимо масштабировать эти практики с более широким охватом обучающихся на другие направления – в естественно-научных дисциплинах, а также на изучение и внедрение инструментов искусственного интеллекта.