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Общество 28 сентября 2026 11:45

В Татарстане растет число выпускников, сдающих ЕГЭ по физике и химии – Раис РТ

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Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил положительный опыт реализации проектов «Физико-математический прорыв» и «Физико-химический прорыв». Об этом руководитель республики заявил в ежегодном послании Государственному Совету РТ.

«Успешно функционируют специализированные классы и кружки, растет количество выпускников, выбирающих ЕГЭ по физике, химии и профильной математике», – сказал он.

По словам Минниханова, необходимо масштабировать эти практики с более широким охватом обучающихся на другие направления – в естественно-научных дисциплинах, а также на изучение и внедрение инструментов искусственного интеллекта.

#ПосланиеМинниханова2026
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