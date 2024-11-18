Минниханов отметил опыт РТ по социально-культурной адаптации иностранных граждан

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Совершенствование механизмов работы властей в социально-культурной адаптации мигрантов обсудили сегодня на заседании Совета при Раисе РТ по межнациональным и межконфессиональным отношениям. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Мероприятие провел Раис РТ Рустам Минниханов, в работе приняли участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин, заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Станислав Бедкин, руководители республиканских министерств и ведомств, главы районов и городов, депутаты Госдумы, лидеры общественных национально-культурных и религиозных организаций.

Рустам Минниханов отметил, что, несмотря на внешнее давление, Татарстан продолжает свое динамичное развитие: значительно меняется структура экономики и её отраслей, открываются новые производства, создаются рабочие места. Потребность в специалистах для их замещения становится одной из самых острых проблем. Это происходит на фоне минимально низкого уровня безработицы за последние годы.

«Прогноз динамики изменения структуры работоспособного населения республики на ближайшую перспективу указывает на объективную сложность решения проблемы только за счет своих трудовых ресурсов. Этими обстоятельствами обусловлено привлечение в экономику трудовых мигрантов, — сказал Раис Татарстана. — Следует отметить, что люди к нам едут с большим желанием, в основном, из республик Центральной Азии и Закавказья. Такой выбор обусловлен тем, что территория Татарстана многие столетия является местом мирного проживания и созидательного сотрудничества представителей многих народов, близостью языков и культур и благоприятными условиями для отправления соответствующих религиозных потребностей».

Рустам Минниханов подчеркнул, что Татарстан привлекателен также высоким уровнем профессионального образования и науки. Из года в год стремительно растет численность иностранных студентов. Сегодня в вузах республики учатся представители свыше 120 стран. Прибывающие молодые люди представляют разные традиции, взгляды, являются выразителями различных идеологий.

Раис республики заметил, что усиление миграционных потоков привело к тому, что в последние десятилетия заметно изменился национальный состав населения. На этом фоне возрастают риски межэтнических конфликтов, формирования закрытых анклавов, проникновения в республику сторонников радикальных идеологий.

В Российской Федерации уже принят ряд жестких, но обоснованных мер, которые направлены на противодействие незаконной миграции, недопущение ухудшения ситуации в межэтнической сфере. Кроме того, Президентом страны даны поручения, которые предусматривают проработку актуальных вопросов миграционного учета. «Всё это требует системной работы как на республиканском, так и на местном уровне. От того, насколько своевременно и грамотно будут решаться возникающие вопросы, зависит стабильность и благополучие в экономике, мир и согласие в этноконфессиональной сфере», — считает Раис Татарстана.

В этой связи особую актуальность приобретают вопросы социально-культурной адаптации приезжающих. Рустам Минниханов отметил, что в Татарстане накоплен хороший опыт в данном направлении. «В то же время постоянно меняющиеся условия требуют мониторинга ситуации, своевременного изменения подходов к решению возникающих вопросов, консолидации усилий всех заинтересованных сторон и координации их деятельности, совершенствования имеющихся механизмов», — добавил Раис РТ.

Станислав Бедкин в свою очередь заметил, что в Татарстане уделяется большое внимание вопросаммежнационального согласия. Республика является одним из примеров эффективной реализации национальной политики.

Он также сообщил, что Федеральное агентство по делам национальностей планирует открыть в пяти пилотных регионах, в том числе в Татарстане, центры социокультурной адаптации трудовых мигрантов. Специалисты центра будут информировать по различным вопросам, в частности, по оформлению необходимых документов и нормах поведения в российском обществе.