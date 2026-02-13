news_header_top
Общество 13 февраля 2026 09:44

Минниханов отметил нагрузку судов из-за дел, связанных с кибермошенничеством

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Раис Республики Татарстана Рустам Минниханов отметил нагрузку на суды из-за преступлений, связанных с кибермошенничеством, этот факт он констатировал сегодня на отчетно-выборной конференции судей.

«К сожалению, на сегодняшний день сохраняется тенденция совершения киберпреступлений. При этом, усложнились мошеннические схемы. Криптовалюта стала часто фигурировать в уголовных делах как средство легализации преступных доходов, активно используются инструменты искусственного интеллекта. Это нагрузка не только на следственные органы, но и на суды.

Такие дела требуют обработки единых подходов к квалификации деяний и назначению наказаний. Крайне важно обеспечить защиту прав граждан в этом вопросе», – подчеркнул Раис Татарстана.

Фоторепортаж: Владимир Васильев
