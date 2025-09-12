Минниханов отметил экологическую открытость и программы просвещения СИБУРа в Казани
В ходе рабочего визита на казанское предприятие СИБУРа Раису Татарстана Рустаму Минниханову показали инструменты экологического контроля «Казаньоргсинтеза» и рассказали о программе экогологического просвещения, нацеленной на молодую аудиторию, и проекте реинтродукции сокола-балобана. Об этом сообщает пресс-служба ГК «СИБУР».
Руководитель республики оценил инициативы СИБУРа, отметив актуальность мероприятий, а также правильный фокус на работу с жителями столицы Татарстана.
Казанское предприятие СИБУРа, проявляя заботу об окружающей среде, использует современные инструменты экологического контроля, чтобы обеспечить возможность моментально реагировать при малейших изменениях.
Автоматический стационарный пост круглосуточно выполняет замеры по 24 показателям. По итогам 2024 года он провел 460 тыс. исследований. Данные передаются в Министерство экологии РТ. Предприятие первым в отрасли стало использовать робота – «Экобота». Это передвижная мини-лаборатория, которая работает автономно и под управлением оператора – уникальная разработка, созданная отечественными специалистами. Робот оснащен современными газоанализаторами производства научно-производственного объединения «Прибор» Ганк».
Передвижная экологическая лаборатория выполняет замеры на границах санитарно-защитной зоны. Кроме того, специалисты отбирают пробы и за пределами санзоны по запросу жителей Казани и с их участием. По итогам 2024 года произведено более 14 тыс. исследований. Замеры публикуются на сайте предприятия и в аккаунте в социальной сети «ВКонтакте».
СИБУР развивает экологическое просвещение в рамках специальной программы «Твои зеленые привычки». Цель – показать молодому поколению, что забота об экологии – это просто и увлекательно. 37 тыс. жителей и гостей Казани приняли участие в мероприятиях программы. Среди событий есть стандартные форматы – высадки деревьев, мастер-классы в парках города, а также нестандартные – библиотека городских ароматов, экофестивали.
В двух километрах от «Казаньоргсинтеза» при участии Академии наук РТ и Минэкологии РТ в прошлом году была создана экологическая тропа, которая вживую демонстрирует, что огромное предприятие может добрососедствовать с экосистемой. Здесь обнаружено 800 видов животных и растений, из них более 70 занесены в Красную книгу Республики Татарстан. С момента открытия тропу посетили свыше 600 человек, в основном это школьники. Совместно с администрацией Кировского и Московского районах города на экотропе проводятся школьные уроки биологии под открытым небом.
Два года назад СИБУР поддержал проект Министерства экологии и природных ресурсов РТ по реинтродукции сокола-балобана. За это время 24 сокола-балобана встали на крыло, четыре взрослых птицы размещены в вольерах Казанского зооботсада. Сокол-балобан изображен на факеле закрытого типа завода поликарбонатов. Это изображение стало точкой притяжения промышленных туристов.