Минниханов отметил двух пожарных и главу Агрызского района благодарностями Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов наградил семь жителей республики. Шестеро из них получили благодарности руководителя РТ, а один удостоился ордена «Дуслык». Документы опубликованы на сайте Президента РТ.

Так, ветеран труда Ильфар Яхин награжден орденом «Дуслык». Он отмечен за вклад в развитие нефтехимической промышленности республики.

Кроме того, руководитель РТ объявил благодарность сотрудникам республиканского Управления Роспотребнадзора — главному специалисту — эксперту отдела юридического обеспечения Диляре Гиматдиновой и помощнику руководителя Регине Мухаммадиевой; пожарным — командиру отделения 55 пожарно-спасательной части 15 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной пожарной службы ГУ МЧС РФ по РТ Ринату Гафарову и командиру 88 пожарно-спасательной части 11 пожарно-спасательного отряда Ильдару Хаджаеву.

Также благодарностью отмечены зампред Госкомитета РТ по госзакупкам Алеся Музалевская и глава Агрызского района Азат Валеев.