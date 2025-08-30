Минниханов в День республики отметил достижения экономики и роль защитников Отечества

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил всех жителей республики и участников традиционного республиканского совещания, которое прошло в Доме Правительства РТ, с Днем Республики Татарстан. В совещании принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Минниханов сообщил, что в Татарстане пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню республики, и пригласил всех жителей принять в них активное участие. Он также призвал глав районов и городов ответственно подойти к организации мероприятий и провести их на высоком уровне. Особое внимание, по словам Минниханова, традиционно уделяется вопросам безопасности и обеспечению правопорядка.

Раис Татарстана подчеркнул, что праздник объединяет все поколения жителей республики, формирует чувство гордости и любви к родной земле. Он отметил, что Татарстан, являясь опорным регионом страны, демонстрирует устойчивость, уверенно развивается, занимает лидирующие позиции по многим социально-экономическим показателям и служит примером единства многонационального народа.

Минниханов рассказал, что по итогам прошлого года республика показала рост всех ключевых макроэкономических показателей, а положительная динамика сохраняется и за семь месяцев текущего года – отмечается рост валового регионального продукта, промышленного производства и объема продукции сельского хозяйства. Он подчеркнул, что сильная экономика позволяет реализовывать программы, направленные на улучшение качества жизни граждан.

Раис Татарстана отметил активное участие республики в реализации национальных проектов и выразил благодарность за поддержку республике Президенту России Владимиру Путину и Правительству страны.

В День Республики Минниханов обратил внимание на роль защитников Отечества, обеспечивающих безопасность и мир на родной земле. Он подчеркнул, что мужество и самоотверженность земляков, участвующих в специальной военной операции, являются примером для всех.

По словам Раиса Татарстана, Татарстанцы оказывают бойцам активную поддержку, в которой участвуют предприятия, аграрии, муниципальные органы, волонтерские организации и все неравнодушные граждане, и выразил слова признательности всем, кто принимает участие в этом важном деле.

Минниханов обратил внимание на ответственность жителей республики за настоящее и будущее Татарстана, подчеркнув необходимость заботы о старшем поколении, которое сохранило традиции и культурное наследие и заложило основы современных успехов.

Отдельно Раис Татарстана отметил заслуги Первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева, ветеранов Великой Отечественной войны, работников тыла, а также первопроходцев – строителей городов и предприятий, нефтяников, энергетиков и тружеников села. В завершение Минниханов выразил искреннюю благодарность всем татарстанцам за их вклад в развитие родной республики.