Минниханов отметил, что Казань производит товаров больше, чем некоторые регионы РФ

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Не каждый регион России сегодня имеет такой валовый территориальный продукт, как одна столица Татарстана. Но самое ценное в том, что в структуре ВТП большую долю имеет малый и средний бизнес. Об этом сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов на сессии Казгордумы.

«Валовый территориальный продукт города составляет более 1 трлн рублей. Нужно посмотреть, сколько субъектов имеют эту цифру. Это работа наших товаропроизводителей, работа нашей экономики. Городские предприятия как „Казаньоргсинтез“, Авиационный завод, Вертолетный завод, „Нэфис Косметикс“, „Казанькомпрессормаш“ и ряд других предприятий — это основа экономики, рабочие места, это доходы», — сказал Минниханов.

Президент Татарстана похвалил мэрию Казани за поддержку малого и среднего бизнеса.

«Если по республике эта цифра составляет в валовом продукте 25,5%, то в Казани — почти 40%. Это очень системная и нужная работа. Я уверен, что и дальше эти вопросы должны быть приоритетными. Потенциал города очень большой», — подчеркнул руководитель республики.

Президент Татарстана сегодня выступил на заседании Казанской городской думы, которое было посвященно итогам 2021 года и планам на 2022 год.