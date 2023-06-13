Минниханов отменил в Татарстане режим повышенной готовности из-за коронавируса

В Татарстане отменен режим повышенной готовности, введенный из-за пандемии коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал Раис республики Рустам Минниханов.

«Отменить режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Татарстан и региональный (межмуниципальный) уровень реагирования», – говорится в указе.

Режим повышенной готовности отменили в связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки в республике. Ввели его на территории республики в марте 2020 года.

Напомним, 5 мая Всемирная организация здравоохранения отменила статус пандемии Covid-19. По ее данным, болезнь за минувшие годы унесла жизни 20 млн человек по всему миру.