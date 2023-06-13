Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов отменил в Татарстане режим повышенной готовности из-за коронавируса
В Татарстане отменен режим повышенной готовности, введенный из-за пандемии коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал Раис республики Рустам Минниханов.
«Отменить режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Татарстан и региональный (межмуниципальный) уровень реагирования», – говорится в указе.
Режим повышенной готовности отменили в связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки в республике. Ввели его на территории республики в марте 2020 года.
Напомним, 5 мая Всемирная организация здравоохранения отменила статус пандемии Covid-19. По ее данным, болезнь за минувшие годы унесла жизни 20 млн человек по всему миру.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»