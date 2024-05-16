Раис Татарстана, председатель Группы стратегического видения «Россия – исламский мир» Рустам Минниханов открыл заседание Группы стратегического видения «Россия – исламский мир». Оно проходит в казанском IT-парке им. Башира Рамеева.

«В настоящее время роль группы особенно возросла. Она стала несущей конструкцией в отношениях между Россией и организацией исламского сотрудничества, инструментом укрепления дружбы, взаимопонимания и доверия. Кроме того, группа – это уникальная площадка межрелигиозного диалога глобального уровня, нацеленного на защиту традиционных духовно-нравственных ценностей, прямого диалога Русской Православной церкви с исламским миром», – заявил Минниханов в начале заседания.

Темой заседания в этом году стала «Россия – исламский мир: справедливое многополярное мироустройство и безопасное развитие». Заседание группы стратегического видения проходит в рамках XV Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum».

Сам форум продлится в столице Татарстана по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям — с подробной программой можно ознакомиться на сайте международного мероприятия. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.