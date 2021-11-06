Минниханов открыл в Казани турнир по корэш и греко-римской борьбе «Кубок Автодора»

Фото: tatarstan.ru

В казанском Дворце единоборств «Ак Барс» сегодня открылись всероссийские соревнования по корэш и республиканские соревнования по греко-римской борьбе на призы государственной компании «Автодор» — «Кубок Автодора». Участие в церемонии открытия приняли Президент Татарстана Рустам Минниханов, первый заместитель министра спорта России Азат Кадыров и председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Фото: © tatarstan.ru

Рустам Минниханов в своем выступлении напомнил о сегодняшнем празднике — Дне Конституции Республики Татарстан. Вторым знаковым событием этой субботы он назвал турнир по борьбе корэш и греко-римской борьбе.

Фото: © tatarstan.ru

«Борьба для нашей республики всегда была приоритетом. В каждом населенном пункте у нас есть борцы, созданы все условия, чтобы у нас борьба развивалась. <…> Я хотел бы прежде всего пожелать [участникам] красивой борьбы. И чтобы борьба нас объединяла», — подчеркнул Президент РТ. Кроме того, он поблагодарил госкомпанию «Автодор» за поддержку соревнований и решение сделать их ежегодными.

Фото: © tatarstan.ru

Азат Кадыров от имени министра спорта России Олега Матыцина поприветствовал всех участников турнира и поздравил татарстанцев с Днем Конституции РТ. «Это особый день, значимый день для республики. Очень символично, что сегодня проводится такой турнир. Символично, что ребята приехали показать свое мастерство, побороться за звание сильнейшего», — заметил он.

Фото: © tatarstan.ru

Вячеслав Петушенко в свою очередь пожелал успеха участникам состязаний и заверил, что турнир станет традиционным событием. После этого Рустаму Минниханову и Вячеславу Петушенко вручили именную форму борцов корэш, отмечает пресс-служба Президента РТ.

Фото: © tatarstan.ru

Кроме того, представители двух спортивных дисциплин в знак уважения перед началом соревнований обменялись символическими сувенирами. Представителю греко-римской борьбы вручили пояс, а представителю борьбы корэш — оливковую ветвь.

Фото: © tatarstan.ru

В этом году состязания впервые организованы при поддержке государственной компании «Автодор». Во всероссийских соревнованиях по корэш участвуют команды Татарстана и Приволжского федерального округа, а в республиканских соревнованиях по греко-римской борьбе — команды Татарстана и Санкт-Петербурга. Турнир продлится с 5 по 7 ноября с соблюдением всех антиковидных требований. Всего будет разыграно 20 комплектов наград.