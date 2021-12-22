Минниханов открыл в Иннополисе первый в мире коворкинг с дополненной реальностью

Фото: ОЭЗ «Иннополис»

В Иннополисе презентовали первый в России и мире коворкинг, работающий с использованием технологии дополненной реальности. В открытии нового пространства принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Посетители коворкинга могут скачать специальное приложение на телефон, встретиться с электронным гидом и узнать о преимуществах такого места. Об этом рассказал заместитель генерального директора ОЭЗ «Иннополис» Вадим Галеев.

Фото: © ОЭЗ «Иннополис»

«Коворкинг рассчитан на 154 места. Он разделен на зоны: стыковочный [модуль], „галактика“ и центральный модуль сферы. Многие IT-специалисты сейчас выбирают работу в удаленном формате. Офис для них становится местом встречи, поэтому важно создавать как можно больше пространств для общения, совместной работы и коммуникации», — отметил Галеев.

Коворкинг включает ряд помещений, разделенных на зоны, каждая из которых рассчитана на нескольких человек. Разработано специальное приложение, через которое посетители могут познакомиться с возможностями коворкинга, узнать, что и где находится, а также даже запустить в дополненной реальности космическую ракету, сообщил руководитель компании — разработчика проекта Владислав Яшков.

«В этом технопарке запущен первый в мире коворкинг с дополненной реальностью. Любой посетитель может скачать приложение, навести камеру на технопарк и увидеть виртуальные объекты, которые дополняют окружающее пространство. Мы превратили коворкинг в небольшую мета-вселенную», — сказал Яшков.

При этом пока объекты дополненной реальности выполняют только навигационные функции. Однако планируется, что в будущем появятся и развлекательные моменты. В частности, посетители смогут собрать в здании виртуальную кружку кофе и за это получить напиток бесплатно.