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Минниханов открыл Татарстанский нефтегазохимический форум, стартовавший в «Казань Экспо»
Татарстанский нефтегазохимический форум стартовал сегодня в столице республики на площадке международного выставочного комплекса «Казань Экспо». В торжественной церемонии открытия принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов.
«У нас сложилась добрая традиция - накануне дня работника нефтяной и газовой промышленности республика становится центром проведения крупного международного отраслевого форума», - отметил Минниханов в приветственной речи.
Он подчеркнул, что в этом году мероприятие приурочено к Году научно-технологического развития в Татарстане.
«Для нас очень важно эффективно использовать научно-технологический потенциал и обеспечить устойчивый экономический рост республики. Мы надеемся, что имеющиеся научно-исследовательские центры, развитая промышленность и богатые природные ресурсы откроют широкие возможности к развитию нашей республики и улучшению благосостояния жителей», - сказал Раис.
Он также поблагодарил делегации зарубежных гостей за визит в Татарстан и участие в форуме.
«Уверен, что открытое взаимодействие, обмен мнениями и наработками позволят нам найти еще больше аспектов для развития и укрепления наших дружественных связей», - заявил он.
Минниханов также выразил уверенность, что форум станет отличной площадкой для продолжения взаимовыгодного сотрудничества, расширения деловых контактов, обсуждения путей преодоления последствий геополитических изменений в мировой экономике.
В свою очередь, замминистра промышленности и торговли России Михаил Юрин отметил, что за время своего проведения форум стал уникальной площадкой для обмена опытом, обсуждения актуальных проблем и перспектив развития отрасли.
«Здесь собираются профессионалы своего дела, чтобы поделиться знаниями, установить новые контакты и определить векторы дальнейшего развития», - сказал он.
Замминистра добавил, что сегодня работа будет нацелена на исполнение майского указа Президента России Владимира Путина о национальных целях развития до 2030 года.
Юрин также напомнил, что в России активно работают над новыми нацпроектами, одним из которых станет национальный проект «Новые материалы и химия». В рамках него планируют реализовать несколько десятков дефицитных продуктов.
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